A tanórákat követően változatos kulturális programokon is részt vehetnek a hallgatók, azzal a céllal, hogy megismerkedjenek Pécs városával, a régióval és egy életre szóló interkulturális élményt szerezzenek. A programok között szerepel kvízest, interkulturális est, magyar ízek estje, borkóstoló, múzeumlátogatás, és villányi, siklósi kirándulás is. Az idei évben első alkalommal sárkányhajó verseny, wakeboard, lézerharc és darts verseny is színesíti a programot.