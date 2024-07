A „Focitól a moziig, avagy hogyan szórakoztak a pécsiek az 1970–1990-es években” című kiállítás korabeli foci-, mozi-, és koncertplakátok, fotók, újságok, aprónyomtatványok, valamint magángyűjteményekből származó tárgyi emlékek segítségével idézte fel, hogy mivel játszottak, milyen zenéket hallgattak, milyen együttesek koncertjeire jártak, milyen filmeket néztek a moziban és otthon, hová és miként utaztak, milyen divatot követtek a pécsiek, kicsik és nagyok a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években. Az idei Múzeumok Éjszakája szlogenje a Gólpassz volt, ezért a tárlaton kiemelt figyelmet kapott a „foci” tematika. A PMSC Öregfiúk Egyesület és lelkes relikviagyűjtők közreműködésével bemutatott emléktárgyak (dedikált fotók, mezek, porcelánkészletek, focilabda, focicsuka, szurkolói ereklyék) az ezredforduló előtti évtizedek pécsi futballhangulatából is ízelítőt adtak. Az érdeklődők gombfoci játékban is kipróbálhatták tudásukat.

Forrás: Baranya Vármegyei Levéltár

Forrás: Baranya Vármegyei Levéltár

A kiállítás ebben a formájában 2024. augusztus 31-ig tekinthető meg. Ezt követően – a tematikát megőrizve – megújuló kiállítási anyaggal várjuk a látogatókat.

A levéltár a nyolcvanas évek hangulatát idéző Retró udvarral várta a családokat. A gyerekek kifoghatták az aranyhalat, retró játékokat próbálhattak ki, lóra pattanhattak, és kapura is rúghattak. Az édesszájúakról vattacukor árus gondoskodott.

Az érdeklődők az egyébként zárt levéltári raktár mélyére is bepillanthattak. Az egyórás vezetett „túrák” során a családtörténet-kutatás forrásaiból (felekezeti, állami és iskolai anyakönyvek), valamint egyéb különleges dokumentumokból nyújtottak ízelítőt a levéltárosok. Bemutatásra került például egy illemtanvers 1849-ből, és egy 1950-es, politikai áthallással bíró matematika érettségi feladat is. Az egykori kommunista pártarchívumban őrzött hangulatjelentéseken keresztül a látogatók arról kaphattak képet, hogyan figyelte és dokumentálta a párt a helyi közvéleményt. A résztvevők tippeket kaptak a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben és online adatbázisaiban fellelhető anyakönyvi adatok kutatásához is.