Közeleg a fesztivál

A nyári forróság és a színes programok is a fürdő területére csábítják az embereket, főleg a következő hétvégén, amikor a XXIX. Harkányi Fürdőfesztiválra látogathatnak el az érdeklődők. Július 19-től 21-ig, tehát egész hétvégén várja a fürdő azokat, akik a strandolás mellett a koncertekre és az egyéb bemutató programokra kíváncsiak. A három nap bemutatói közül szokásosan a vizespóló versenyt várják a legtöbben, évek óta elmaradhatatlan programeleme a fesztiválnak. Dj Duly és Dj Bara is biztosítja idén is a hangulatot, de mint minden évben, most is fellépnek országos hírű fellépők. A Hooligans pénteken, a TNT és Zoltán Erika szombaton, PIXA pedig vasárnap látogat el a fürdővárosba.