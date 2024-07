A legszembetűnőbb esti fogyasztásnövekedés Ürög, Patacs területén és Kertváros magasabban fekvő részein tapasztalható. Ezeken a területeken a csúcsidőszakokban lassabban töltődnek vissza a víztárolók, egy töltés időszaka akár meg is háromszorozódhat (vagyis ha normál üzemben két óra megtölteni egy tárolót, ilyenkor akár hat órára is szükség lehet). Ez abban az esetben jelenthet problémát, ha komolyabb műszaki meghibásodás következik be.

Bár vízkorlátozás nem fenyeget, a zavartalan ellátás érdekében a forró nyári hetekben különösen fontos a felelős vízfelhasználás. Ha tehetjük, locsolásnál mellőzzük a hálózati víz használatát. Tartsuk rendben a házi vízhálózatot, figyeljünk az állapotára és rögtön javíttassuk meg a kisebb hibákat is.

El kell zárni a csapokat este 6 és reggel 9 között! – A hír szerencsére nem mai

Az elmúlt 16 évben nem volt példa pécsi vízkorlátozásra, de korábban sűrűn előfordult, főként addig, amíg elsősorban a szeszélyes hozamú tettyei karsztvízbázisra épült az ellátás. (Még pár évtizede is gyakoriak voltak a napokon át tartó vízhiányok Pécsen.)

A tartós szárazság miatt 1924-ben például újra elrendelték az éjjeli vízkorlátozásokat: a vízcsapokat minden nap 18 órától reggel 9-ig elzáratták az egész városban. A lezárást ellenőrizték, a renitenseket büntették.