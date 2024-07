Több belterületi útszakasz is megújul Szigetváron ezekben a hónapokban. A város önkormányzata most tájékoztatott, hogy július 5-én a kivitelezés megkezdődik a Szent István lakótelep vonatkozásában is.

– Az Akácos utcai (Istvánffy Általános Iskola előtti buszmegállótól a kórház irányában, a Tom Market kereszteződésig) útszakasz felújítása teljes forgalom kizárásával fog történni a csatolt forgalomtechnika alapján, 2024. 07. 05. napjától várhatóan 3 héten keresztül, azaz 2024. 07. 26. napjáig

– ismertette az önkormányzat.

Emiatt kérik a lakosokat, hogy az érintett útszakaszról gépjárműveikkel álljanak ki július 5-én reggel 6 óráig. A kivitelezési tevékenység érinti a helyi buszközlekedést is, a helyi buszközlekedéssel kapcsolatos információk hivatalos utastájékoztató formájában az érintett buszmegállókban olvashatóak. Az érintett útszakaszon, illetve annak közvetlen környezetében jelzőtáblák segítik a közlekedőket.