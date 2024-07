A rendezvény 10.30-kor kezdődik egy koszorúzással a Horváth Márk téren, majd 11 órakor lesz a megnyitó díszlövés a várkapuban. Délelőtt 11.30-kor és 14 órakor indul a vezetett séta a XVI. századi táborokban majd 15 órakor kezdődik az Indiai táncképek -Sivasakti Kalánanda táncszínház. Délután 16 órakor Végvári Portrék címmel Salamon Ferenc várkapitány előadását lehet meghallgatni. Koncertet ad még a Keleti Szél zenekar, lesz csatajelenet bemutató és élőzenés borterasz a Kazamata Kávézóban.

A hagyományőrző csapatok közül a helyszínen lesz a Mecsek Lándzsája lovascsapat, a Jurisics Bandérium, az Altin Elma Kulturális Egyesület és a Bakocsai István Kompánia is. A gyerekekre is gondolnak, az íjászat, agyagozás, játékudvar őket is várja majd. A rendezvény belépőjeggyel lesz látogatható, ám szigetvári lakcímkártyával rendelkezőknek és a Várbaráti Kör tagjainak ingyenes.