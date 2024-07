A versenyhétvégére Baranyából is sokan ellátogatnak.

A közösségi közlekedési vállalatok integrációja megkönnyíti a közös utazásszervezést és a járatok összehangolását, a közös jegy- és bérlettermékek pedig költséghatékonyabbá és egyszerűbbé teszik az utasok dolgát. Már a tavalyi évben bevált rendszert megerősítve, a rendezvény idején a H8-as HÉV megnövelt kapacitással közlekedik, a Volánbusz pedig ingyenes szurkolói autóbusz-járatokat indít, esténként pedig az emeletes KISS és modern FLIRT motorvonatok segítik a hazajutást Gödöllőről. A Magyar Nagydíj alkalmából F1 Travel Pass néven is megvásárolható Pest Vármegye24 napijegy a MÁV-VOLÁN-csoport minden érintett helyközi járatán érvényes, ha pedig a BKK járatain is utaznánk, a 30 napos Pest vármegyebérletet érdemes megváltani. Minden információ egy helyen: https://www.mavcsoport.hu/F1

Bár a Hungaroringen az autóké a főszerep, a szervezők azt javasolják, hogy sajátjukat ezúttal is hagyják otthon, és a versenypályára való eljutáshoz válasszák a közösségi közlekedést. A július 19-21. között megrendezett Formula 1 Magyar Nagydíj szabadedzései szokás szerint már pénteken délelőtt kezdődnek, a futamot pedig vasárnap tartják. A MÁV-VOLÁN-csoport most is kiemelten támogatja a Hungaroringre történő kijutást mindhárom napon. A H8-as HÉV a rendezvény idején megnövelt kapacitással, a megszokottnál sűrűbben, 10-15 percenként közlekedik, egy-egy zöld szerelvényen több száz utasnak jut hely. A Volánbusz Kerepes HÉV-állomás és a versenypálya 3-as kapuja között a nézők számára ingyenes szurkolói autóbusz-járatot indít, emellett Szilasliget HÉV-állomástól is megközelíthetők a versenypálya kapui, egy sportos sétát követően. Esténként a Volánbusz szurkolói különbuszai a Hungaroringről Gödöllőre szállítják az utasokat.