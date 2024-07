A minden évben megrendezésre kerülő Harkányi Fürdőfesztivál idén sem maradhatott el. A huszonkilencedik alkalommal lebonyolított programsorozatot három napon át élvezhették a fürdőzők, amit összességében nagyon élveztek.

A Harkányi Fürdőfesztivál nagy sikerrel zajlott

Fotó: Löffler Péter

Herendi Ferenc, a Harkányfürdő igazgatóságának egyik tagja mesélte hírportálunknak, az időjárás nem volt kegyes hozzájuk sem a fesztivál előtti héten, sem a rendezvény alatt. A hétvége előtti héten a tereprendezés idején a hatalmas forróság nem tette lehetővé azt, hogy hatékonyan, gyorsan tudják felépíteni a fesztiválon található színpadokat és árusító bódékat. A legelső, pénteki napon még a kánikula tombolt, ám szombaton komoly lehűlés következett, leszakadt az ég is mellette. A vizespóló versenyek elmaradtak mindenki bánatára, amit majd az augusztusi nyárzáráson fognak megtartani. Igaz mindenki bánkódott most emiatt, de az igazgató szerint hatalmas pozitívum, hogy a kísérő programok minimálisan csúsztak, a színpadi előadások pedig zavartalanul lezajlottak. A fellépők arról nyilatkoztak, mindannyian otthon érezték magukat Harkányban, a körülmények és a közönség is fantasztikus volt.

Mint megtudtuk, októberben kezdődött el a mostani fesztiválra való szervezkedés, sok fellépő jelezte, a következő évben is áll rendelkezésre. A nagyobb fellépőket lefoglalni nem egyszerű, de augusztusban igazi sztárdömping lesz a strand területén.

A Harkányi Fürdőfesztiválnál nagyobb bulit ígér a Nyárzáró Fürdőfesztivál

Szokásosan két nagyobb bulisorozattal jeleskedik a fürdő, a fókusz innentől a Nyárzáró Fürdőfesztiválon lesz. A rendezvény augusztus 23-án kezdődik és 25-én fejeződik be. A fellépők között olyan hírességeket találunk, mint az Edda Művek, Curtis, Vastag Csaba vagy Dér Heni. A most elmaradt, a vizespóló versenyt is ezen a hétvégén rendezik meg. A kísérő programok tekintetében hasonló kínálat várja a vendégeket, mint az júliusi fesztiválon. Herendi Ferenc reméli, a kánikula és az eső is elkerüli őket, hogy méltóképpen zárja le mindenki a nyarat Harkányban.