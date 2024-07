"Az év eleje óta eltelt időszakban, többek között az önkormányzat által biztosított 2023. évi támogatás 35 millió forintos részösszege átcsoportosításának, valamint a 2024. évre biztosított 140 millió forintos támogatásnak köszönhetően, sikeresen üzemel a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft." – a jelenlegi városvezetés néhány hete még hivatalosan is ezt közölte, hiszen ez szerepel a június 25-i közgyűlési előterjesztésben. Ekkor azonban arról is döntöttek, hogy további 50 milliót még adnak a létesítményre. A kormányellenes hangulatkeltést szító önkormányzat és a baloldalnak kedves, a polgármestertől megbízások sorát kapó, városházán befolyásos ügyvéd által gyalázott tulajdonostárstól, a külügyminisztériumtól is azt várják el, hogy még többet adjanak, hiszen az eddigi 200 milliós teljes költségvetés helyett már 410 millióval számolnak repülőtérnél.

Hatósági ellenőrzést kaptak

A költségek egyébként akkor ugrottak meg, amikor elindították a menetrendszerinti repülőjáratokat. A cég menedzsmentje egyelőre titkolja, hogy mennyibe kerül a pécsi önkormányzatnak a járatok üzemeltetése, de már a fentiekből is látszik, hogy csak a pécsi kasszából több mint háromszor annyit áldoznak rá, mint korábban.

Nincs pénzük erre

De ez még mindig nem lehet elég, hiszen a június 25-i közgyűlés után, tehát amikor elvileg újabb 50 milliót kaptak, a július elején Dragovácz Márk, Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. igazgatója a reptér fejlesztéséért felelős Air Horizont Nkft. ügyvezetőjeként levélben fordult a pogányi és a pécsi önkormányzathoz forráshiány miatt.

Hatósági ellenőrzés miatt kénytelenek erre

A levelében az áll, hogy repülőtérről induló menetrendszerinti járatok működése érdekében, részben a hatósági ellenőrzés eredményeként az üzleti tervben eredetileg nem szereplő beruházások, javítások, karbantartások végrehajtására van szükség. Ezek között van a kerítés megjavítása, a repülőtéri klímarendszer felújítása és a tetőbeázás megszüntetése is. Alig 20 nappal az újabb önkormányzati forrás odaítélése után az igazgató azt is leírta, hogy a társaságnak erre nincs saját forrása.

Ez még akkor is érdekes, hogyha jogilag és pénzügyileg a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. és az Air Horizont Nkft. külön cég. Főként azért, mert a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. is részben "a még nem végrehajtott karbantartási és üzemetetési feladatok biztosítására" kapta meg pár hete a plusz ötvenmilliót, és az Air Horizont az elmúlt évet 32 milliós eredménnyel zárta.

Az ügyvezető azt kérte a két önkormányzattól, hogy a földhasználati díjat – amit reptér fizet a településeknek – ne kelljen idén átutalniuk a településeknek, ami 38 millió forintos kiadás lenne. Ez Pogány esetében jelent nagyobb nehézséget, hiszen ez 20 milliós bevételkiesést jelentene a falunak. Ráadásul ezt év közben, tehát egy megtervezett költségvetés "ellenében" kérni komoly fejtörést okoz.