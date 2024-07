Mint korábban megírtuk, az eredményt Auth István megtámadta a területi választási bizottságnál, amely elutasította az újraszámolásra vonatkozó kérelmet. Authék a Kúriára fellebbeztek, azonban a legfelsőbb bíróság június végén helybenhagyta a baranyai választási bizottság döntését, így az jogerőssé vált.

Korábban hírportálunkon is a bemutatkozott Barkóczi Csaba közgazdász és politikai szakértő, aki 2019 óta a pécsiek bizalmából képviselőként is szolgálja a várost. Közel két évtizede él Pécs Ispitaalja városrészében, immár feleségével és három gyermekével. Ezért a városrészért dolgozott eddig is, és ezután is számíthatnak rá a környéken élők.

Barkóczi Csaba önkormányzati képviselőként vállalta, hogy teljes körű út- és járdafelújítást hajtanak végre Ispitaalja családi házas övezetében. A képviselő szerint szükséges a városrész peremterületein új parkolóházak és parkoló területek kialakítása, amely enyhíti a városrészt nyomasztó és évről évre fokozódó parkolási nehézségeket, továbbá fedett buszvárók létesítése a 4-es számú helyi járatok vonalán, valamennyi ispitaaljai megállóhelyen.

Ugyancsak programjában szerepel térfigyelő kamera telepítése és az éjszakai órákban megerősített közterület-felügyelői jelenlét a Köztársaság téri játszótérnél a rongálók, hajléktalanok és graffitizők távoltartására, valamint a Petőfi utcai iskola felújításának beemelése a város fejlesztési tervébe. Barkóczi Csaba további képviselői feladatai között említette a Köztársaság Téri Általános Iskola nyílászáróinak cseréjét, a Rét utca felőli épületfal felújítását, a Megyeri út átalakítása körüli anomáliák feltárását, az ügylet felelőseinek felkutatását.