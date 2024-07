A szerdai projektzáró eseményen Tajti Zoltán polgármester köszöntőjében a többi között arról beszélt, hogy a pályázat megvalósítása során a kastélypark értékmegőrző fejlesztésére törekedtek. A fejlesztés célja egyebek mellett a település vonzerejének megőrzése és az ott élők életminőségének javítása volt. A most zárult fejlesztést hamarosan újabb követi, amelynek eredményeként a parkban található mintegy másfél hektáros dísztó és környezete is megújul, továbbá egy új, részben horgászturisztikai célokat szolgáló épületet is kialakítanak.

Teljesen megújult Pellérd büszkesége, a kastélypark

Fotó: Löffler Péter

A Baranya Vármegyei Önkormányzat lapunknak eljuttatott tájékoztatója szerint a kastélypark zöldfelületét megújították a termőhelynek és a klímaváltozásnak megfelelő őshonos növények telepítésével, több szintes, változatos összetételű növényállomány létrehozásával. A meglévő rönkfa játszótér helyére közel 800 négyzetméteren korszerű fém-fa-műanyag anyagú játszótéri elemek kerültek, megfelelő ütéscsillapító talaj kiépítésével. Mellette ivókutat létesítettek.

Emellett térburkolatos sétány épült, közvilágítást építettek ki a sétányok mentén, több mint ezer négyzetméteres zárt kutyafuttatót alakítottak ki a kastélypark dél-keleti részén, utcabútorokat helyeztek el, a dísztó feletti barlangkilátót felújították, a csapadékvíz elvezető árkok feletti gyaloghidak korlátelemeit cserélték. A fejlesztés keretében wifi-hálózatot és közterületi kamera rendszert alakítottak ki, a közpark megközelíthetősége akadálymentes lett – sorolta az írásos összegzés.