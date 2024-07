Kalandorok voltunk pár órára, akik először a legnehezebben megközelíthető bunker felé vették az irányt. Ebből már csak egy vészkijárat látszódott és néhány betonfal.

Hau József elmesélte, hogy gyerekként gyakran jártak kirándulni, és akkor még a fent említett bunkert sem nőtte be a gaz. Mint elmondta, két helyiségből állt összesen az erőd, és még a kilövőállások is látszódtak. Tovább haladva olyan bunkert tekinthettünk meg, ahová még a harckocsik is le tudtak állni. Sikerült találnunk egy olyan objektumhoz is, amelybe be tudtunk mászni. Nehéz volt elképzelni, hogy egykoron itt katonák állomásoztak, és várták a délről érkező fenyegetést.

Masszív építmények ezek a bunkerek, és hűvösek is – a településen volt olyan, aki ott tárolta a borokat. Az azonban elszomorító látvány, hogy egy ilyen történelmi területet ennyire elhanyagoltak.

Zalában Páka településen is megtalálhatók hasonló objektumok, amiket látogathatóvá tettek, turistacélpontként, múzeumi érdekességként funkcionálnak. Ezzel szemben a majsi védelmi vonal épületei rejtve vannak a szemek előtt. Egy igazi turistalátványosság válhatna belőlük, különöse azoknak, akik szeretnének többet megtudni a II. világháború utáni időszakról.