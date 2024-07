– A gyerekek értékelik a segítséget– tapasztalta Katus Attila. – Akiknek segítenek, azoknak az életösztönük is megerősödik. Akik így segítséget kapnak, azok később többet akarnak tenni, akár önmagukért is, mert az ember egyedül nem boldogul, csak szerető, törődő környezetben.

Wolf Kati már többször járt az esélytáborban, most is találkozott két kislánnyal, akiket évekkel ezelőtt ismert meg.

– A legfontosabb, hogy a gyerekek nyáron elfeledhessék a gondokat, és nekik sok felejteni valójuk van – mondta az énekesnő. – Azt látom, hogy felhőtlenül töltenek el itt heteket, és ezt jó nézni.