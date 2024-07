Postabontás rovatunkban többször is olvashattunk arról, hogy a varjak kellemetlenséget okoznak és megkeserítik a Kertvárosban élők életét. Ez egyébként több másik városrészre is igaz, például a belváros területén is károgásra ébrednek kora reggel a lakókat. Vannak azonban olyan hangok is, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy túlzásnak tartják a varjak elűzésére irányuló reakciókat. Ezen olvasók szerint ők is élőlények, és nem is olyan elviselhetetlen a károgásuk, inkább meg kellene tanulni vele együtt élni.

A vetési varjak kellemetlenséget okoznak Pécs több városrészében is

Fotó: Frank Yvette

Jogos a kérdés. Miért védettek a vetési varjak?

A vetési varjak az 1980-as, az 1990-es években drasztikus méreteket öltő gyérítésének eredménye lett az, hogy sok madár a lakott településekre menekült. Az állomány csökkenése miatt 2001-ben pedig védett madárfajjá nyilvánították. De valójában ezen intézkedésben a varjaknak csak közvetett szerepük van. Védelmüket a ritka kék vércsének köszönhetik, amely gyakran költ varjúfészekbe, és az ő fennmaradásuk érdekében értékelődött fel szerepük.

Kellemetlenséget okoznak: károgás, szemét és ürülék

Az említett gyérítés miatt költöztek be a varjak a településekre, ahol először láthatatlanok voltak, költőtelepeiket nem lehetett észre venni, viszont az időmúlásával fészektelepek alakultak ki, és innentől számítható a háború varjú és ember között.

A Kertváros lakói már nem egyszer fordultak segítségért, hogy az illetékesek távolítsák el a fészkeket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán olvasható, hogy engedélyhez kötött a fészket tartó fa kivágása és a lombkorona visszavágása is. A beavatkozás nem vezethet vetési varjú vagy más védett faj pusztulásához, és csak fészkelési időn (március 15. – augusztus 15.) kívül történhet. A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy a településen belüli zavarás nem jár eredménnyel, mert csak arrébb költöznek, a lakott területet nem hagyják el.

Még sokáig „élvezhetjük” társaságukat Pécsen

Mivel csak fészkelési időn kívül lehet cselekedni ellenük – ha egyáltalán akkor történik intézkedés –, ezért most még jó darabig élvezhető lesz a varjak társasága a városban. Továbbra is olyan látvány fogja fogadni a város lakóit, hogy ezek a madarak széthordják a szemetet, falatoznak a kukából, nem beszélve a reggeli károgásról, és a nagy mennyiségű ürülékről. De az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a fészkek eltávolítása és a riasztás nem megoldás, mert a varjak intelligensek, tudják, hogy ez nem jelent veszélyt számukra. A jelenlegi jogszabály miatt pedig nincs semmilyen lehetséges megoldás, együtt kell élni a problémával, és reménykedni a változásban.