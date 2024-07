Az idei év elején számoltunk be róla hírportálunkon, hogy a Nagykozár és Pécs-Újhegy közötti útszakaszon való gyalogos közlekedés az alapítvány ötletével vált biztonságosabbá. A Látni és látszani kampány keretében láthatósági zászlókat helyeztek ki az útszakasz elejére és végére, ezzel segítve a közlekedőket. Ám azóta több zászló is eltűnt, ezek pótlása is folyamatban van, s arra kérik azokat, akik esetleg eltulajdonították a zászlókat, hogy vigyék vissza azokat a helyükre.