A 17. aratóünnepségét rendezte meg szombaton a Mohácsi Polgárok Olvasóköre, ezúttal számos újdonsággal is várták az érdeklődőket. Mára a városban rendezett események egyik legérdekesebb színfoltjává nőtte ki magát a Mohácsi Polgárok Olvasókörének először tizenhét esztendeje megtartott rendezvénye, az Aratónap.

Az időutazásnak is beillő, vidáman zajló program során minden esztendőben azt mutatják be, hogyan zajlott gépek nélkül a betakarítás, ami az egyik legnehezebb, de egyben a legszebb mezőgazdasági munkának számít még ma is.

Az eseményen jelen volt Laufer László, a Dunántúli Napló és a bama.hu fotóriportere is, képeken örökítette meg az idei aratóünnepet.