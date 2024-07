A halastavak I. számú tóegységének nagy gémtelepén, ahol vörös és szürke gémek, bakcsók, kanalasgémek, kis kárókatonák, kis és nagy kócsagok, valamint üstökösgémek is fészkelnek, május végén gyűrűztek fiókákat önkénteseik. Ekkor fedeztek fel két pásztorgémfészket is – derült ki beszámolójukból. Megjegyezték azt is, hogy az egyikben már éppen gyűrűzhető méretű fióka is volt. A pásztorgém Magyarországon erősen terjeszkedőben van. Várható, hogy a baranyai vizes élőhelyek nagyobb nádasaiban is megtelepszik – hívták fel a figyelmet a szervezetek.