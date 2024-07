Heti rendszerességgel találkoztak és foglalkoztak – ebben a tanévben – a „boldog békeidők” korszakával. A témát igyekeztek sokoldalúan megközelíteni úgy, hogy közben a résztvevők egyéni képességei is fejlődjenek. A tehetségműhely foglalkozásain érintett témák egyszerre adtak új ismereteket a résztvevőknek, és egyszerre voltak alkalmasak arra, hogy a feldolgozás módszereivel számos tehetségterületet lehessen fejleszteni. Az iskolai foglalkozásokat több külső helyszínen szervezett programmal is kiegészítették, színesítették. Jártak a Zsolnay Negyed kiállításain, a Székesegyházban, a Littke pezsgőházban, a Hamerli kesztyűmanufaktúra nyomában Pécsett. Szerveztek kirándulásokat is. Megcsodálták Ópusztaszeren a Feszty körképet, Szeged századfordulós épületeit. Jártak Budapesten a Kiscelli Múzeum divattörténeti kiállításán és a szecesszió otthonában, a Ráth György villában a Városligetnél. Elutaztak Zalába Zichy Mihály egykori kúriájába és Kaposvárra, Rippl-Rónai József villájába. Jártak az Ormánságban, Kodolányi János nyomán.