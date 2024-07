A voksolást azért kell megtartani, mert a június 9-i önkormányzati választáson szavazategyenlőség alakult ki ebben a kerületben. A szövetség nyár elején Vörösné Deák Andreát indította, aki a keddi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a családi okok miatt nem vállalja az újabb, nagyobb figyelmet kapó, és vélhetően a korábbinál is erőteljesebb kampányt.

Kővári János tervei között többek között megemlítette a korábbi időszakban történt infrastrukturális fejlesztések folytatását és a panelprogram ismételt elindítását hangsúlyozta.

– Kertvárosban nőttem fel, 2010-14 között parlamenti képviselő voltam itt, a Kerek Világ Alapítványnak – ahol dolgozom – pedig két egysége is van a városrészben – mondta Kővári János, aki a különböző közösségi terek, épületek megújítását is célként tűzte ki. Korábbi példaként a Melinda parkban található közösségi ház felújítását hozta fel, amelyre tíz évvel ezelőtt került sor a jobboldali városvezetés idején. Reményét fejezte ki, hogy mind önkormányzati, mind kormányzati forrásokat is sikerül mozgósítani a céljai megvalósítása érdekében.

Az eseményen a KDNP városi elnöke, a szomszédos kertvárosi körzet megválasztott képviselője, Kamarás Péter, valamint Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető is részt vett.

A jelenlévők fontosnak tartották kiemelni a polgármesterrel, a kormányzattal való együttműködést, és az itt élők érdekeinek képviseletét a közgyűlésben.