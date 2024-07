Július utolsó hétvégéjén tartja hagyományos Anna-napi búcsút a Kiskassai Német Önkormányzat a Kiskassáért Egyesülettel karöltve. A három napos rendezvényt július 26-án német bál nyitja meg, a Kiskassai Kultúrházban, a búcsú másnapján 18 órakor különleges pacskerkiállítás nyílik, amelynek részeként a pacskerkészítés rejtelmeibe is bevezetik az érdeklődőket. Július 28-án, vasárnap 15 órakor indul a hagyományos népviseletes felvonulás a falu főutcáján, amelyen a délutáni kulturális program résztvevői mutatkoznak be. Kirakodóvásár, kisvonat, és egyéb szórakozási lehetőségek is várják az érdeklődőket.