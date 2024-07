Az ilyen hozzájárulásokra biztatja és kéri is a lakosságot a polgármester, ugyanis, mint szintén közösségi oldalán is leírja, az önkormányzatunk az idei évben is nagy figyelmet fordított a falu virágosítására. A Geresdi Közösségi tér, illetve az újonnan átadott Rózsák terét is rendbetették a napokban, e területeken is nagy számban vannak jelen különféle virágok, a rózsák mellett egyéb fajták is.

– A sivatagi hőségben is locsolunk, még vasárnap is! A lakosság segítségét is kérem, hogy a virágágyásokat gondozzák, gazolják, munkaerő híján nem jutunk el mindenhova

– fogalmazta meg a kérést a közösségvezető, amely, mint a példa mutatja, nem talált süket fülekre.