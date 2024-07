A Dunántúli Napló megszólaltatta az érintett környéken élő egyik lakót, aki elmondta, hogy a Petőfi utca József Attila úttól délre eső részében az egyik lámpa folyamatos vibrálása, villódzása okoz kellemetlenséget, az azzal szomszédos Szilágyi Dezső utcában pedig az a gond, hogy immár hosszú hetek óta nem ég az egyik villanyoszlop lámpája.

A Szilágyi Dezső utcában korábban is voltak problémák a közvilágítással

Fotó: Löffler Péter

Mint beszámolt róla a Szilágyi Dezső utcában korábban is voltak problémák a közvilágítással, ugyanis általában, akár kisebb esők után is elsötétült a lámpa. Hozzátette: ha előállt a probléma azonnal jelezték a közvilágítás üzemben tartásáért felelős cégnek, akik ki is küldték a munkatársaikat, akik legalábbis a következő esőzésig helyreállították a szolgáltatást. Május vége óta az érintett oszlopon azonban már nem működik a közvilágítás, azóta jött senki, hogy megjavítsa a lámpát. „Közröhej, hogy a 21. században nem tudják megoldani, hogy folyamatosan égjen egy lámpa” – adott hangot jogos elégedetlenségének a lakó.

Megtudtuk azt is, hogy egyes kutyasétáltatók nem szedik össze az ürüléket kedvenceik után a Szilágyi Dezső utcában, így az „aknák” kikerülésére még esély sincs a sötétben, ami roppant kellemetlen.

Az általunk megszólaltatott lakó úgy folytatta, hogy ez követően döntött úgy társasházának közössége, hogy megkeresik megválasztott önkormányzati képviselőjüket, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetségében mandátumot nyert Barkóczi Csabát, aki egy helyszíni szemle után – mint közösségi oldalán jelezte – utasította Pécs jegyzőjét a probléma megoldására.

Lovász István jegyző lapunk érdeklődésére jelezte, hogy a képviselői megkeresést a beérkezésétől számított egy órán belül továbbították a közvilágítás karbantartásáért felelős cégnek.

A probléma így várhatóan hamar megoldódik, azonban jelzésértékű, hogy e feltehetően nem egyedi nehézséget jelentő eset orvoslásához is önkormányzati képviselőhöz voltak kénytelenek fordulni a lakók.

Normál esetben az eljárásnak a következőnek kellene lennie: a Biokom Nkft. Közvilágítási hibabejelentő oldalán olvasható tájékoztatás szerint a társaság végzi a pécsi városi közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését. Az esetlegesen fellépő hibák javításáról azt írták, hogy az úgynevezett aktív elem meghibásodások elhárítását a Biokom alvállalkozó bevonásával végzi. Ide tartoznak az egyedi lámpa biztosíték-, csatlakozó vezeték, lámpatesten belüli elektronikai alkatrészek hibáinak javításai. Úgy folytatták, hogy az úgynevezett passzív elem hibák javítását az áramszolgáltató saját maga és vállalkozói végzik abban az esetben, amikor a közvilágításban hálózat hiba lép fel. Erre példaként említi a Biokom a kábelhibát (zárlatot), csoport biztosíték, kapcsoló elektronika, vezérlés meghibásodásait.