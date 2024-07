Gyimesi Ágnes, avagy Ágens a bikali Reneszánsz Élménybirtok évközi programjain is rendszeresen tart rövid, interaktív előadásokat kurtizánképző címen, Zina „álnéven”. Ez alatt azonban nem a szó pejoratív jelentését kell érteni, hanem sokkal inkább a nőiség megélését. A kurtizánkézpőhöz hasonlóan a Kurtizántábor célja is ez volt, illetve a párkapcsolati harmóniára való törekvés, mindezt humoros, közvetlen módon. Sok hölgy mellett, némelyeket párjuk is elkísért az alkalmakra, melyeket színházi előadások, foglalkozások, beszélgetések, vita és elmélkedés kísért.

Kurtizántábor zajlott, a világon először Bikalon

A program olyan nagy sikert aratott, hogy a szervezők már a jövő nyári időpontokon gondolkodnak.

Az élménybirtok közösségi oldalán megosztott rövid, videós összefoglalóból kitűnik, több női résztvevő is azért csatlakozott a Kurtizántábor programjához, hogy a nőiességét keresse és újra felfedezze, visszataláljon önmagához, jobb önismeretre tegyen szert, s ahogyan az egyik résztvevő fogalmazott, anyaként, feleségként végre több lehessen, mint az állandó bejárónő vagy éppen taxisofőr.

A Kurtizántábor résztvevői festői környezetben pihenhettek

Az Élménybirtok néhány írásos résztvevői visszajelzést is megosztott. Ezek szerint a résztvevők közül voltak, akik életük egyik legmeghatározóbb hétvégéjének írták le az eseményt. Pozitív visszajelzés érkezett arról is, hogy többféle téma és stílus volt jelen a táborban, sok nevetéssel és érzelemmel. A táborozó hölgyek egyetértettek abban, hogy sikerült kikapcsolódniuk, és elgondolkodtak az élet különböző aspektusain, például a határok felállításán, a bizonyos helyzetekben való nemet mondás fontosságán. Hazatérve próbálták hasznosítani az ott szerzett energiákat és nyitottabban viszonyulni a többi emberhez.

A bikali Élménybirtokon 2012 óta dolgozik a Gyimesi Ágnes vezette Ágens Társulat, független, a helyszínen rendszeresen fellépő alkotóközösségként, akikkel gyakran találkozhatnak a színpadon a birtok látogatói.