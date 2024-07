A Magyar Szocialista Párt fővárosi belsős embere intézte még a választáson alulmaradt DK-s jelölteknek is a különböző fellebbezéséket a számukra kedvezőtlen választási eredmények után. Mindez pedig arra utal, hogy elsősorban a Magyar Szocialista Párt helyi háttérembereinek a pénzügyi, politikai érdekében állt az, hogy megmaradjon a regnáló hatalom, holott a többséget elvesztette. Éppen ezért is vélekednek úgy a városházi forrásaink, hogy nemcsak jogi, hanem a pénzügyi lehetőségeiket is kihasználva bevetnek majd mindent annak érdekében, hogy a különböző szerződéseikkel kapcsolatos dokumentumok minél később kerüljenek nyilvánosságra, vagy éppen az önkormányzat által megkötött üzleteik továbbra is zavartalanul folyhassanak. A Kutyapárt pedig ebben kulcsszereplő lehet.

A regnáló városvezetésnek fontos lenne a Kutyapárt most már, mert kevesen vannak

Forrás: DK Facebook-oldala

De miért éppen a Kutyapárt?

A Kutyapárt évekkel ezelőtt még egy profi, vagy éppen önjelölt humoristákból álló közösség volt, akik a politikai életet figurázták ki, és az első időben még politikai oldaltól függetlenül csináltak viccet a közéleti kérdésekből – e tekintetben valóban üdítő színfolt volt a megjelenésük, igaz akkor még valódi politikai ambíció nélkül, szórakoztatásból csinálták mindezt. Az elmúlt években aztán más irányt vettek, s ettől kezdve a humor, a vicc is megkopott – elnézőbbek lettek a baloldallal –, inkább a politikai oldalakból kiábrándultak megszólítása lett a céljuk, amivel a mostani választáson egy képviselőt be is juttattak a pécsi közgyűlésbe. Bár egy képviselőről van szó, a baloldalnak létkérdés minden szereplő, hogy támogatást kaphasson.

A gyengét máris elkezdték puhítani?

A baloldali érdekkörök polgármestere, Péterffy Attila nem véletlenül nevezte már meg a választás éjszakáján a Magyar Kétfarkú Kutyapártot, mint azt a szereplőt, amely miatt nem kaptak elég szavazatot a jelenleg regnáló koalíció tagjai. Ez egyébként nemcsak a baloldal demokráciafelfogását tükrözte, hanem azt is, hogy egy, az önkormányzat működésében tapasztalatlan pártba szálltak bele. Ráadásul a kutyapárti listáról bejutott Hankó Viktória sem tekinthető rutinosnak, nem kizárt, hogy az MSZP-DK öreg rókái fogást próbálnak rajta találni. Ha szép szóval nem megy, akkor ugyanaz lehet a sorsa, mint Bognár Szilviának, aki alpolgármesterként állt ki a 2019-es választás előtt ígért elvek mellett, aminek következtében aztán lejáratásokban, megaláztatásokban volt része a regnáló baloldali csoport részéről.