A köztemető korábban közölte, hogy az idén 120 éves sírkert kerítésének állapota jelentősen leromlott az elmúlt évtizedek során, ezért a BIOKOM a kerítés felújítása mellett döntött. A Rauch János Városi Sírkert Megújítási Program keretében a munkálatok még tavaly ősszel az északi falnál kezdődtek.

Munkatársaik a kerítés külső részénél fugáztak, a belső résznél a fellazult vakolatot leverték és újravakolták. A kerítésre új cserepek is kerültek. Az oszlopokat is javítják, azok is új cserepeket kapnak – részleteztek.