Az elkészült alkotások pedig felkerültek a művelődési ház youtube csatornájára, ahol szavazni a dalok kedvelésével lehet. Ez igazságosabb mintha zsűri választaná ki a győztes szerzeményt. Eddig is sok szavazat érkezett, nem csak sellyeiek szavaznak, másik településekről, sőt külföldről is érkeznek voksok. Július 15-én 12 órakor összesítik a kedvelések számát és az addig legtöbb lájkot kapott videó elnyeri a Sellye dala címet. A nyertes dal a várost népszerűsíti majd, erre még szeretnénk építeni a jövőben is. A turizmus fellendítésében is szerepet játszhat, s nem utolsó sorban egy a városról készített dal a helyiekben az összetartozást, a Sellye-tudatot is erősítheti.