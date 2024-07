Az ország minden részéről, így a Baranyából érkezők számára is fontos információ: Ezen a hétvégén rendezik a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Már csütörtöktől erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is! Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as km között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as km-nél lévő kihajtóágon keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedett gyalogosforgalom is várható, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérünk!