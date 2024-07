Péntek este fellép a Villányi Ifjúsági Fúvószenekar, akiket sztárvendégek követnek: Manuel és a Wellhello ad koncertet.

Szombaton szépségverseny, majd további koncertek is várják az érdeklődőket a rózsaszín futás mellett. Fellép a Don’t Stop the Queen, a BSW és Lotfi Begi, de külföldi sztárfellépő is érkezik: Pablo Reyes, a Gipsy Kings együttes alapító tagja adja elő az örökzöld katalán és spanyol ihletésű slágereket a közönség számára.