A választási eljárásról szóló törvény alapján nyújtott be kifogást a Helyi Választási Bizottsághoz Körömi Attila, volt momentumos politikus még a júniusi választás előtt. A Pécs Jövőjéért Egyesület polgármesterjelöltjének, Péterffy Attilának, és tizenhét egyéni választókerületi társának a nyilvántartásba vétele ellen nyújtott be panaszt, mert az egyesület céljai között törvénytelen passzus is szerepelt. Ám már a szervezet létrehozása is komoly kérdéseket vetett fel, de Körömi sorra vette azokat a történéseket, a trükkök sorát, amik az egyesület létrehozásához vezettek.

Trükkök: vajon meddig folytatja a baloldali szervezet?

A baloldali csoportosulás 2019-ben még Mindenki Pécsért Egyesület mögé bújva indult, de összevesztek annak vezetőjével, ezért 2021-ben bejelentették a Pécs Jövője Egyesület létrehozását a bíróságon.

Pár hét múlva viszont azt, hogy a balos frakciószövetségük Pécs Jövőjéért néven (tehát másként) fog futni a városházán. Aztán két hónap múlva bejelentették, hogy mégsem Pécs Jövőjéért, hanem Pécs Jövője frakciószövetség név alatt folyatják ténykedésüket.

Egy év múlva, 2022-ben Pécs Jövője Egyesület élén aztán megjelent az a vagyonos dr. Bodnár Imre, aki egyes vélemények szerint az elmúlt években ügyvédgárdájával több százmillió forintnyi megbízáshoz jutott Péterffy közreműködésével, de nemrég is kapott némi „aprót" egy néhány milliós megbízás keretében. Idén januárban azonban a Pécs Jövőjéért Egyesületet is elindították, a korábbi szervezetet, a Pécs Jövőjét pedig átnevezték A Város Jövője Egyesületre.

Ezzel azonban még nem volt vége.

Trükkök: mikor lesz vége?