Így nyár derekán a haszonállatokat – lovakat, teheneket – tartó istállók közelében, lakók tapasztalhatják, hogy sok a légy. Ha erre a kutyatartó nem figyel, vagy foglalkozik az ellenük való védekezéssel, azt előbb-utóbb megsínylik az ebek. Ugyanis a legyek megcsípik a kutyák fülét, amit az ebek egy ideig fejrázással próbálnak elkerülni, de végül az eb kifárad, aminek következtében nem tud pihenni, se elaludni és abba is belefárad – tette hozzá a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy mindennek elejét lehet venni a kifejezetten legyek elleni, amúgy erős füstszagú kenőcs, vagy spray használatával. Az utóbbi, mintegy 4000 forintos készítmény ugyanakkor bármilyen zúzott, vágott, harapott, tépett seb kezelésére is alkalmas.

Már állandóan jelen van a szívférgesség

Marton Mónika elmondta, hogy a szúnyogoknak és az általuk terjesztett betegségeknek elsősorban a vízpart mellett élő, vagy ott gyakran megforduló kutyák vannak kitéve. Míg korábban e vérszívó rovarok által terjesztett szívférgességnek volt szezonja, mostanra sajnos már egész évben télen-nyáron számolni kell a jelenlétével.

Az online enciklopédia szócikke szerint a szívférgesség egy potenciálisan halálos betegség, amelyet a dirofilaria immitis fonálféreg okoz. A szúnyogcsípéssel terjedő, nálunk elsősorban a kutyákat fenyegető betegség Magyarországon a közelmúltig ismeretlen volt, ám a klímaváltozás miatt terjedni kezdett. A kifejlődött férgek eltávolítása viszont csak igen komoly műtéttel történhet, ezért a hangsúly a megelőzésen van.

Marton Mónika szerint a betegség felismerése sem könnyű, de a gondos gazdának általában azt veszik észre, hogy kedvencük fáradékonyabb, bágyadtabb lesz.

A Wikipédia szerint féregellenes hatású spot on készítmények alkalmazása ajánlott legalább tavasztól őszig, ezek többsége tetvek, bolhák, kullancsok ellen is hatásos. Javasolt évente legalább egyszeri, de inkább kétszeri féregszűrés elvégzése. A már megtörtént fertőzés, a mikrofiláriák jelenléte vérből kimutatható.

Kullancsok ellen nagy a repertoár

A kullancsok és bolhák elleni szerek és eszközök széles palettáját kínálják a kisállat-kereskedések. Marton Mónika például egy nagy német konszern által gyártott, szürke szín nyakörvet ad kutyájára, ami tavasztól őszig a kutyuson marad. A szóban forgó magasabb árkategóriájú, kisebb ebeknek 10 ezer forint alatt, a nagyobbaknak mintegy 14 ezer forintért megvásárolható nyakörv előnye, hogy szagtalan, továbbá vízálló, tehát a kutya úszhat is benne, fürdetéskor sem kell levenni.