Saját koalíciós társa már rég lemondatta volna

A bűnügyi eljárás kapcsán a Momentum Mozgalom részéről, a baloldali koalíciót erősítő Sajgó György úgy nyilatkozott tavasszal, hogy "ha nekem lenne ilyen ügyem, akkor lemondanék".

Milliárdos ügy ez is, csak másmilyen

Ruzsa korábban az Európa Kulturális Főváros programban is vezető szerepet töltött be, kritikusai szerint neki is köszönhető az, hogy egy olyan kulturális rendszer jött létre, amely Pécsnek évente milliárdokba kerülne, hacsak az Orbán-kormány nem adna forrásokat a Zsolnay Kulturális Negyednek.

Megmenthetik majd

Mivel a politikus korábban a Pécsi Tudományegyetemen kiemelt beruházásokért felelős gazdasági főigazgató-helyettese, majd pedig a Rektori Hivatal stratégiai osztályvezetője volt, nem kizárt, hogy mentőövet dobnak neki a pécsi egyetemről. Ennek következtében pedig a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció erős pozíciókat foghat meg az amúgy hatalmas költségvetéssel rendelkező universitasnál.