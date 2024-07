Portálunk arra kérte Gyenizse Péter csillagászt, a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet oktatóját, a Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium előadóját, hogy világítsa mindennek tudományos hátterét a laikusok számára. Előző cikkünkben saját készítésű térképe segítségével kalauzolta el az égen olvasóinkat a különleges látványosság helyére. Most pedig arról beszél, hogy mi játszódik le a szóban forgó csillagban, helyesebben ez esetben csillagokban.

Nóva az égen

Fotó: muratart

Ha esténként felnézünk az égre, akkor az ott látható csillagok többsége úgynevezett változócsillag, azaz folyamatosan változtatják a fényességüket és ezzel együtt más fizikai paramétereiket. Nagy szerencsénkre a Nap nem változócsillag

– magyarázta Gyenizse Péter.

Hogy ez miért is nagy szerencse kifejtette, hogy a változócsillagok egy speciális csoportja a kataklizmikus változók, amelyek nevükben viselik, hogy hirtelen, pusztító változásokon, robbanásokon esnek át. Ezek közé tartoznak a szupernóvák, a nóvák és a törpenóvák is – sorolta. A nóva elnevezés – folytatta a csillagász - arra utal, hogy időszakosan új csillagként jelennek meg az égen. A legnagyobb hirtelen felfényesedést a szupernóvák mutatják, Európából szabad szemmel utoljára 1604-ben láttak ilyet, a legkisebbet a törpenóvák – világította meg.

Ismertetése szerint a nóvák olyan csillagrendszerek, ahol kettő csillag kering egymás körül, hasonlóan, mint a Föld és a Hold. A nagyobb tömegű csillag már korábban élete végére ért, összeomlott és magja egy mintegy Föld-méretű, nagyon sűrű és forró fehér törpecsillaggá alakult át. A másik, kisebb tömegű csillag is élete végén jár már, ezért felfújódott és úgynevezett vörös óriás állapotban van. A vörös óriás légköréből a fehér törpe folyamatosan hidrogént szív el gravitációs erejével, ami először egy gyűrűt alkot körülötte, majd leülepszik a felszínére – így Gyenizse Péter.

Hozzátette: ha a felszínt már elég vastagon borítja a hidrogén, akkor a nagy nyomás és hőmérséklet miatt ez felrobbanhat mint egy óriási hidrogénbomba. Ha hidrogén mennyisége és így a robbanás elég nagy, akkor akár szét is vetheti az egész fehér törpét. Ha viszont „túl korán” történik a robbanás, akkor annak ereje nem lesz elég annak megsemmisítéséhez. Az utóbbi esetben egy közepes méretű felfényesedés tapasztalható, ami viszont esetenként meg is ismétlődhet, amikor újra elég sok hidrogént zsákmányol a fehér törpe a vörös óriás csillagtól. Jelenleg kb. tíz visszatérő nóva ismert a Tejútrendszerben, ezek közé tartozik a T CrB is – mutatott rá a csillagász.