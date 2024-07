– Általában egyszer szoktunk megállni egy benzinkúton, ahol mindenki elintézi a szükségleteit, aztán megyünk is tovább. Két és fél óra alatt általában mindig elérjük az úti célt. Van olyan sofőr akivel többször is utaztam már, vele nagyon jókat szoktunk beszélgetni és olyan is volt már, hogy a kapuig elvitt. Így nem kellett cipelnem a nehéz bőröndöket