A volt momentumos politikus, Körömi Attila a választás kapcsán több olyan bejegyzést is megfogalmazott az elmúlt hetekben, amelyek a tapasztalatairól szóltak. Zárásként pénteken egy hosszú posztban beszélt arról, hogy milyen munkát végzett a rendszerváltás után képviselőként, miként szabadulhat ki a város abból, hogy MSZP-s zsákmány legyen, illetve arról, hogy az elmúlt évtizedben miért lépett be a Momentumba a polgári gondolatot képviselve. Innen aztán azért lépett ki, mert a "párton belüli demokrácia is a szemem láttára kapott léket, ami Pécsig ért".

Körömi Attila, volt momentumos politikus szerint Pécs nem lehet többé MSZP-s zsákmány

Fotó: B. M.

Körömi súlyos kritikát fogalmazott meg az októberig még regnáló MSZP-DK-Jobbik-Momentum alkotta városvezetésről, a polgármesterről.

Akinek az önkormányzati képviselőség a politika világán belüli üzletelést jelenti, a személyes vagyon törvénytelen gyarapítását, a multi világban akár még meg is tűrt hiú hatalommánia és/vagy az önimádat kiélését, a volt állampárttól való korrupt anyagi függés szolgai fenntartását, az önmagáért való fészbuk huszárságot, a kioktató, végtelenül cinikus és a képviselőtárs emberi méltóságát szándékosan sértő beszédmódot, a bántás és a gyűlölködés élvezetét, annak az önkormányzati képviselőség nem szolgálat, hanem az anyagi és/vagy a mentális korrumpálódás első állomása.

Csak egy kiégett cégvezető levezető köreit futja

Úgy vélekedik, hogy aki a városvezetői szolgálat helyett csupán a kiégett cégvezető levezető köreit futja mszp-s polgármesterként, annak semmit nem mond a szó: felelősség.

Szerinte, mivel elvesztette a városvezetői koalíció a többséget, "most majd a polgármester alakít egyet magán, mert ez a személyes érdeke, de egy milliméterrel sem várható több tőle. A város nekünk a reményt jelenti, a sarokba szorított MSZP számára a végső zsákmány lehetőségét hordozza, neki pedig ehhez kell falaznia".

A volt momentumos politikus, aki korábban Péterffy Attila programját is írta, úgy látja, hogy a június 9-én megválasztott új többség újrafogalmazhatja a képviselői felelősséget, hitelesítheti a közjó szolgálatát, a tisztességre alapozva megújíthatja a városirányító, -működtető, -fejlesztő munkáját.