Pécsi egyetemisták is megismerkedhettek a jövő technológiáival Rómában

Július első hetében négy magyar diák képviselte hazánkat a Huawei Technologies Seeds for the Future globális egyetemi programjának európai válogatásán Rómában. Benke Bálint, Bárdonicsek András, Bognár Lili és Rejtő Olivér hallgatók fejlett technológiákról tanulhattak, mint az 5G, a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika, valamint a sikeres vállalkozáshoz szükséges ismeretekkel is gyarapodhattak. A sokszínűség és fenntarthatóság témáit előtérbe helyező program során a hallgatók betekintést nyerhettek a Huawei vállalati működésébe is. A római Seeds for the Future tréninget a Covid óta először tartották meg jelenléti formában. Magyarországon 2021 óta több mint 150 diákot segített hozzá online a legújabb infokommunikációs ismeretek elsajátításához.

Július első hetében négy magyar hallgató vehetett részt Rómában a Huawei Technologies Seeds for the Future egyetemi programjában, amely a sokszínűség és a fenntarthatóság témakörét tűzte zászlajára. Az ötnapos, technológiai workshopokat és panelbeszélgetéseket magába foglaló programsorozaton több mint húsz európai országból érkező diákok válogatott csoportja vett részt, s a tréninghét végére saját „startup” ötleteiket kellett egy rövid pitch formájában bemutatni. Technológiai tudás, vállalkozói szemlélet és csapatszintű gondolkodás Magyarországot Rejtő Olivér, Bárdonicsek András és Bognár Lili, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának mérnökinformatikus hallgatói, valamint Benke Bálint, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiberbiztonsági mesterképzésének hallgatója képviselték. A résztvevők a tréning során olyan készségeket és tudást szereztek, amelyeket mind a jelenlegi tanulmányaik során, mind a jövőbeli karrierjük során hasznosítani tudnak. A technológiai ismeretek mellett nagy hangsúlyt kapott a csapatmunka, a marketing és a problémamegoldás képességeinek fejlesztése, valamint a vállalkozói szemlélet erősítése. Emellett betekintést nyerhettek abba is, miként zajlik egy projekt vagy termék életútjának vezetése, vagy hogy milyen lehetőségek rejlenek a modern telekommunikációs technológiákban a mindennapi élet jobbá tételére. „A római tréning számomra rendkívül hasznos volt, különösen az új emberekkel való találkozások, a csapatszintű gondolkodás és a kreatív gondolkodás elősegítése miatt” – mondta el Bognár Lili. „– Rengeteget tanultam arról, hogyan kell megközelíteni egy problémát, hogyan lehet a semmiből létrehozni egy terméket, majd azt értékesíteni. Az itt szerzett tudást a jövőben is kamatoztatni tudom, hiszen mérnökinformatikusként csapatban kell új dolgokat alkotnunk.” Lokális támogatás, globális hatás A Huawei Seeds for the Future társadalmi felelősségvállalási program több pillérből – ösztöndíjakból és képzési platformokból – áll. Célja a tehetséges hallgatók támogatása az informatikai és a mérnöki területeken, valamint a digitális közösségek fejlődésének előmozdítása. 2008-as elindítása óta a programban közel 140 ország több mint 500 egyetemének több mint 15.000 hallgatója vett részt kínai tanulmányutak formájában, köztük közel 80 magyar. A Covid-járvány miatt azonban online platformra tértek át a szervezők, Magyarországról 150 hallgató bevonásával. Azóta idén először rendezték meg újra jelenléti formában, ezúttal Olaszországban. Itthon a vállalat négy vezető egyetemmel – Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) – áll stratégiai együttműködésben, s ezúttal az NKE-ről és Pécsről kerültek be hallgatók a programba.

Fotó: Paolo Gianfrancesco „A digitális készségek kulcsfontosságúak a digitális gazdaság fejlődése szempontjából, és egy erős digitális tehetségbázis a digitális átalakulás és a gazdasági növekedés meghatározó hajtóereje” – mondta el Gecse Mariann, a Huawei Technologies Hungary kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója. – „A Seeds for the Future program a Huawei azon törekvéseinek része, hogy a tehetséges diákokat felvértezze azokkal a digitális készségekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, piacképes ötleteik és megvalósítási elképzeléseik legyenek, és támogassák a gazdaság és a társadalom fejlődését.” A program záróünnepségén a legkiemelkedőbb eredményeket elért hallgatók elismerésben részesültek; az ír és a holland csapat elnyerték a lehetőséget, hogy részt vegyenek a vállalat által jövőre megrendezendő nemzetközi Tech4Good versenyen Kínában, míg a közönségdíjat a finn csapat érdemelte ki.