Annyira nem serénykednek már azzal, hogy eltávolítsák azt a plakáterdőt, amelyet elsősorban a város baloldali irányítói zúdítottak rá a pécsiekre, ahol a becslések szerint több mint tízezer olyan hirdetményt helyeztek el, amelyről Péterffy Attila polgármester tekint vissza ránk, akár magányosan, akár valamelyik jelöltjének társaságában. Az igyekezet csak részben volt eredményes, mert a polgármester ősztől alighanem egy "béna kacsa" szerepében mutatkozik majd, hiszen elvesztette azt a többséget, amellyel a háta mögött kézi vezérléssel, erőből nyomhatott mindent a pécsi közgyűlésben. A plakátok eltávolításával viszont addig nem várhat.

Mindent elborítottak a plakátok Pécsen

Az MSZP-DK nem örült annyira

Az MSZP és a DK pártembereinek, üzleti köreinek érdekében politizáló koalíció kisebbségben marad, és most úgy tűnik, hogy a számukra szomorú eredmény után annyira már nem is kapkodnak eltávolítani a hirdetményeiket. A jogszabályok szerint ugyanis a választás után 30 nappal, azaz július 9-ig kell eltávolítani az amúgy a voksolás miatt akár még közlekedési táblák oszlopaira is kihelyezett politikai hirdetéseket. Kiskapu elméletileg nincs, hiszen a jogszabályok szerint annak kell ezt megtennie, aki kihelyezte, vagy pedig annak, akinek az érdekében ez megtörtént.

Több ezernek nincs is gazdája

A kiskapu bezárása azért volt lényeges, mert például Pécsen úgy raktak ki több ezer baloldali plakátot törvénysértő módon, hogy még mindig nem lehet tudni azt, hogy ki volt ezeknek a megrendelője, kiadója, holott a jogszabályok a választások tisztasága érdekében ezt kötelezővé teszik.

Mint megírtuk, a helyi választási bizottsághoz fordultak azért, mert Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltjét és jelölttársait ábrázoló plakátok jogsértők. A törvénytelen kiadványokkal többek között megsértették a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Saját magát perelheti be a plakátok miatt?

Amennyiben nem távolítják el határidőre a plakátokat a jelöltek, akkor az önkormányzat akár saját hatáskörben ezt megteheti, ám ekkor azonban az erre fordított pénzt elméletileg be kell hajtani az érintetetteken. Jelen esetben az a furcsa helyzet is előállhat, hogy az önkormányzat a saját megválasztott képviselőjét és polgármesterét is beperelheti – nyilván ez egy elméleti opcionális lehetőség. A város polgármestere korábban azzal hencegett, hogy "van pénze" – lévén még aranyrúdjai is vannak– , így vélhetően eltávolítja saját költségre is az ő és pártbarátai érdekében elhelyezett hirdetményeket.