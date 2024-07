A Pécsi Tudományegyetem szervezésében megvalósuló jó hangulatú esemény délután 6 órakor rajtolt, és szép lassan érkeztek is a fiatalok – egyedül, barátokkal vagy éppen szülőkkel. A Pont Ott Partira kitelepülő PTE kari és partneri standok körül többen is sürögtek-forogtak, ahol hasznos információkhoz juthattak, és interaktív játékokban bizonyíthattak. Ezek mosolyt is csaltak az arcokra, és talán pár perc erejéig a leendő gólyák elfelejtették azokat a fránya pontokat, amelyek egész jövőjüket meghatározhatják.

Pont Ott Parti Pécsen: kiderültek a ponthatárok

Fotó: LL

A PTE egy helyet javított a tavalyi pozícióján, így immár a negyedik legnépszerűbb hazai felsőoktatási intézmény az első helyre jelentkezők számát tekintve. Mindemellett az intézményen közel 500-zal nőtt az állami ösztöndíjas férőhelyek száma, így összkapacitása 6308 fő lett. 2023-ban mintegy 5700 hallgató került be Magyarország első egyetemére a nyári központi felvételi eljárás során, az idei évben remélhetőleg ez a szám még magasabb lesz.

Színes, szórakoztató programokkal segítette a Pont Ott Parti oldani a pontok miatt nyugtalankodó fiatalokat

A 2024-es Pont Ott Parti célja elsősorban a szórakoztatás volt, hogy segítsenek egy kicsit az izgatott diákoknak feloldódni. Ezért is készült az egyetem különböző sportprogramokkal, a feszztiválhangulatot pedig a PTE Brass Band és a PTE PEAC Cheerleading Szakosztály fellépése alapozta meg.