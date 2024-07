A júniusi önkormányzati választáson Péterffy Attila polgármester ugyan megtarthatta a székét, de a folyamatos erőfölényt, a többi közgyűlési szereplőt elnyomó politikát biztosító hátteret elvesztette. Ahogy azt a Pécsi Újság.hu is megírta, a jelenlegi állás szerint (egy körzetben új választásra kerülhet sor szavazategyenlőség miatt) 11 képviselőt ad a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség a pécsi közgyűlésnek, és csak 9-et a polgármester mögött álló balliberális tömb. Így azoknak a szerepe, akik közvetlenül egyik oldalhoz sem sorolhatók, különösen felértékelődik, lényegében rajtuk múlik, béna kacsa lesz-e Péterffy Attila. Nem véletlenül lettek fontosak a pozíciók...

Pozíciók bedobásával erősítene magán a pécsi balodlal

Forrás: DK Facebook oldala

A Magyar Szocialista Párt és az abból kinövő Demokratikus Koalíció részéről ugyanakkor életbe vágóan, egzisztenciális szempontból is nagyon fontos, hogy minél tovább tudják magukat a hatalomban tartani. Ennek oka lehet az is, hogy jelenleg már több bűncselekmény gyanújával nyomoznak az önkormányzat viselt dolgai miatt, de az új többség októbertől várhatóan szakmai szempontokból is áttekinti az iratokat, az üzleteket a különböző cégeknél, az önkormányzatnál

Információink szerint a regnáló baloldal már neki is állt annak, hogy a kisebb szereplőket „maga mellé állítsa”. Ezek egyrészt nem közvetlen tárgyalásokat, hanem esetlegesen politikai intrikákat, zavarkeltést is jelentenek. Az is előfordulhat, hogy a hatalom megtartása érdekében alpolgármesteri posztok felajánlásával "vásárolják meg" a többséget maguknak.

Úgy tudjuk, hogy a Tiszta Kezek Egyesülettel kapcsolatban már olyan álhíreket kezdtek el terjeszteni, hogy velük már megállapodtak. Ennek pedig az a lényege, hogy a többi „kicsit”,

a Magyar Kétfarkú Kutyapárt,

a Mindenki Pécsért Egyesület, illetve

a Mi Hazánk mozgalmat is elbizonytalanítsák.

A Tiszta Kezek Egyesületről a politikában jártasak tudhatják, hogy a Péterffy Attila-féle városvezetésnek egyik legerősebb kritikusai, hiszen ragaszkodnak a 2019-ben megfogalmazott elveikhez, míg ezeket a baloldal elengedte.

Nincs alku

A Tiszta Kezek részéről ugyanakkor megtudtuk, hogy egyáltalán nincs szó arról, hogy alkut kötöttek volna, a pletykát teljes mértékben cáfolták, sőt kőkeményen leszögezték, hogy a városvezetésen belüli szereplők némelyikével nem is hajlandóak tárgyalni a viselt dolgaik miatt.