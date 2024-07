Az idei esztendőben a jelentkezői szám országos szinten csökkent. Ez a PTE esetében mintegy 8 százalékos jelentkezői és közel 10 százalékos első helyes jelentkezői visszaesést jelent. Ez azonban csak egy minimális változás, így elmondható, hogy az intézmény beiskolázási kampánya most is meghozta eredményét.

A PTE beiskolázási kampánya idén is bizonyított: az általános felvételi eljárás során közel 5600 fő tanul tovább a pécsi egyetemen

Fotó: LL

Összesen 5596 fő nyert felvételt a pécsi egyetemre. A jelentkezők 58 százaléka a PTE valamely alapképzésén, 16 százaléka osztatlan képzésen, míg 21 százaléka mesterképzésen kezdi meg tanulmányait. Felsőoktatási képzéseken (FOKSZ) a közel 5600 fő 5 százaléka tanul tovább.

Az egyetem sajtóközleménye alapján az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége most sem hagyott alább, hiszen a felvettek 80 százaléka a kormány által kiemelten támogatott szakokra került be. A nappali munkarendben tanulók aránya viszont tovább csökkent, 67 százalékról 64-re, amely jól mutatja, hogy a felvételizők elvárásai és életmódjuk is változott.

PTE – jelentkezők és felvettek számának alakulása – 2022-2024 általános eljárások

PTE Összes jelentkező Változás előző évhez Első helyes jelentkező Változás előző évhez Felvett Változás előző évhez 2022/Á 14 449 6 772 5 255 2023/Á 16 706 15,6% 8 066 17,2% 5 704 8,5% 2024/Á 15 350 -8,1% 7 292 -9,6% 5596 -1,9%

A PTE-en a legnépszerűbb szakok közé tartozik továbbra is az ápolás és betegellátás alapképzés különböző szakirányai, a pszichológia, a gazdálkodási és menedzsment és a mérnökinformatikus alapképzések, de a jogász és az általános osztatlan szakok, az építészmérnök és az óvodapedagógus képzések iránt is nagy volt az érdeklődés. Mindemellett a rövidciklusú tanárképzés iránti fokozott érdeklődésnek köszönhetően a pedagógusképzés népszerűsége is növekedett. A mesterképzéseken az építész, a vezetés és szervezés, a pszichológia, a fizioterápia, az egészségügyi menedzser és a szerkezet-építőmérnöki képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal.

A PTE Karai jól szerepeltek a 2024. évi központi felvételi eljárás során, 4 Kar (BTK, KPVK, MK, TTK) is növelni tudta a felvettek számát

A konkrét számokat a következő táblázat tartalmazza:

Kar 2023/Á 2024/Á Eltérés (fő) ÁJK 426 336 -90 ÁOK 316 304 -12 BTK 1069 1158 89 ETK 1226 1171 -55 GYTK 101 92 -9 KPVK 387 429 42 KTK 759 626 -133 MIK 716 698 -18 MK 139 170 31 TTK 565 612 47

Az egyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják majd a pótfelvteli eljárásban bekerülő hallgatók, a szakirányú továbbképzésekre és a doktori képzésekre felvettek száma, valamint a külföldi hallgatók létszáma. Ezt figyelembe véve ősszel újra több mint 7500 hallgató kezdi meg tanulmányait a PTE-en.