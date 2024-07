Világjátékok 1 órája

Remekeltek Franciaországban a pécsi orvoshallgatók

Idén Franciaországban, Saint-Tropez városában rendezték június 16-23. között a 43. Orvosi Sport Világjátékokat (World Medical and Health Games), melyről ezúttal is kiváló eredményekkel tért haza a pécsi orvosválogatott. Az egy hétig tartó viadalon atlétikában, teniszben, úszásban és labdarúgásban szálltak versenybe az egészségügyi munkatársak és az egyetemi hallgatók – számolt be róla a pécsi egyetem.

Képünk illusztrációként szolgál. Fotó: Löffler Péter

A World Medical and Health Games 1978-as indulása óta az egészségügyi, orvosi szcéna számára a világ leghíresebb megmérettetésévé vált. Évről évre résztvevők tömegei keresik fel, mostanra közel 40 ország versenyzőit tömörítve. A PTE Klinikai Központ Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikája három fővel vett részt a játékokon: Papdiné Dombi Mónika diplomás ápoló ultrafutóként, dr. Móricz Ottó klinikai főorvos teniszezőként, dr. Patczai Balázs klinikaigazgató pedig all-round sportsmanként.

Papdiné Dombi Mónika a félmaratoni távon állt rajthoz. Egy impozáns, neoklasszicista kastély kertjében jelölték ki a pályát, gyönyörű környezetben. A diplomás ápoló korábban jelentősen hosszabb távokon, 50-100 km-es versenyeken ért el sikereket, ám saját elvárásait messze túlteljesítve, két órán belül, 01:58:54-es kiváló idővel második helyezést ért el ezen a távon is, miután a Cote d’Azur szinte szubtrópusi klímáján is úrrá lett. Dr. Móricz Ottó a tenisztornán indult, amit a patinás St. Tropez Tennis Club rendezett. A mérkőzéseket eredetileg kemény borítású pályákon tervezték lebonyolítani, de az esős időjárás miatt ezt megváltoztatták. A klinikai főorvos az első fordulóban erőnyerőként került tovább, majd a második fordulóban egy olasz ellenfelet kapott, aki az első szettben elvette adogatását, az eredmény 0:2 lett. A lelkes magyar szurkolók biztatása mellett ezután látványos játékkal 6:3-ra fordult a szett, majd a második szett imponáló, 6:0-s eredményével zárult a mérkőzés. A döntőbe jutásért egy kellemetlen stílusban játszó román ellenféllel került szembe. Az eső miatt a mérkőzést egy furcsa felületű pályán rendezték, melynek borítása salaknak tűnt, ami az ellenfélnek kedvezőtlennek bizonyult. Az első szettben, vezetés mellett, egy előretörésnél letapadt a lába és súlyos combhajlítóizom-sérülést szenvedett, ami miatt fel kellett adnia a küzdelmet. Az ellenfeleket látva ez nagy veszteséget jelentett, és a szinte borítékolható tornagyőzelem helyett Móricznak a harmadik helyezettnek járó bronzéremmel kellett beérnie.

Dr. Patczai Balázs az atlétikai versenyeken súlylökésben indult. A gyakorlatok során végig javuló teljesítménnyel, magabiztos győzelmet ért el 12 méter 22 cm-es eredménnyel. Az elmúlt évek során ez már a második győzelme volt ebben a versenyszámban, ám a többi dobószámban izomsérülés miatt nem tudott rajthoz állni. A fedett, 25 méteres medencében megrendezett úszóversenyek nagy létszámmal, trópusi körülmények között zajlottak. Dr. Patczai Balázs az 50 méteres gyorsúszásban vetette össze erejét több nemzet képviselőjével. A versenyző képességeitől és elvárásaitól elmaradó, 31 mp-es időeredmény - melynek oka a csúszós rajtkő miatti rossz rajt lehetett - a második, 25 méteres imponáló teljesítménye ellenére is, csak a tisztes harmadik helyezéshez volt elegendő. A magyar orvosokból álló labdarúgó-válogatott nagypályás labdarúgásban próbálta megvédeni 2022-ben megszerzett bajnoki címét, és szokásához híven a Classic (korhatár nélküli) és a Legend (45 év feletti) kategóriában is indított csapatot. A Classic gárda a csoportmérkőzések során Mexikó csapata felett aratott magabiztos, 2-0 arányú győzelmet, azonban Brazília válogatottja ellen 1 gólos vereséget szenvedett (végeredmény 0-1). A harmadik játéknapon Mexikó legyőzte Brazíliát, így körbeveréssel, jobb gólaránnyal végül 1. helyen végzett csoportjában a magyar csapat. Az egyenes kieséses szakaszban a legjobb nyolc között a házigazda francia válogatottal kerültek szembe. Az első félidőben egy balszerencsés szituációt követően hátrányba került a magyar válogatott, de a második játékrészben mutatott parádés játéknak köszönhetően végül fordítani tudott, és továbbjutott az elődöntőbe (HUN-FRA félidőben 0-1, végeredmény 2-1). Ezt követően a torna kétségkívül legnehezebb mérkőzése várt honfitársainkra, ugyanis a döntőbe kerülésért azt a Norvégiát kellett legyőzniük, akivel a két évvel ezelőtti döntőt játszották (akkor a rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott, majd tizenegyesekkel sikerült felülkerekednie a magyar válogatottnak). Idén revansot vettek az északiak, magabiztos játékkal 4-0 arányban nyertek és kiejtették a magyar csapatot, majd másnap a döntőben ellenfelüket legyőzve megszerezték a bajnoki címet.

A mieink a zárónapon a 3. helyezésért küzdhettek meg azzal a mexikói csapattal, akivel a csoportban egyszer már találkoztak. A norvégoktól elszenvedett vereség után a fiúknak sikerült hamar talpra állniuk, és a tornán mutatott legszebb játékukkal fölényesen, 4-0-s végeredménnyel nyerték meg a bronzmérkőzést. A Legend kategóriában körmérkőzéses rendszerben bonyolították le a tornát. A magyar orvosokból álló labdarúgó-válogatott az alapszakasz minden mérkőzését magabiztos játékkal nyerte meg. A briteket 8-1, az olaszokat 2-1, a chileieket 1-0, a mexikóiakat pedig 2-1 arányban múlta felül a csapat. A hibátlan játéknak azonban ára volt, ugyanis több fontos játékos is sérülést szenvedett a mérkőzések alatt, így elég foghíjasan várhatta gárdánk a döntő mérkőzést. Az alapszakaszban második helyen záró olasz válogatott volt az ellenfél a végső összecsapáson. Orvosaink az első félidőben még lépést tudtak tartani az abszolút értékben „fiatalosabb” taljánokkal, azonban a második félidőben már hiányzott az a lendület, ami a győzelemhez kellett volna, így végül az olaszoké lett a bajnoki cím, a mieink pedig a második helyen végeztek (HUN-ITA 0-3). Némi vigaszt nyújtott az, hogy a torna legjobban játszó játékosának dr. Fazekas Gábort, a PTE Klinikai Központ Érsebészeti Klinikájának adjunktusát választották meg. Összességében egy ezüst- és egy bronzéremmel utazhattak haza. A válogatott PTE-s tagjai: Dr. Fazekas Gábor (a PTE KK Érsebészeti Klinikájának adjunktusa), dr. Józsa Gergő (a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika gyermektraumatológiai részlegvezetője), dr. Fehér Zsolt (a PTE KK AITI Gyermekaneszteziológiai Tanszékének klinikai főorvosa), dr. Gyimesi Tamás (a PTE KK II. sz. Belgyógyászati Klinikájának korábbi munkatársa, jelenleg a Szigetvári Dialízis Központ orvosigazgatója), dr. Belák Mátyás (a PTE KK Urológiai Klinikájának szakorvosa), dr. Lukács Márk (a PTE KK Ortopédiai Klinikájának rezidens orvosa), valamint Gelencsér Gergő és Németh Dávid, a pécsi orvoskar medikusai.

Az eredményeket összegezve a pécsi orvosválogatott tagjainak sportélményekben és sikerekben gazdag eseményül szolgált a 43. Medigames.