Ide, mint a pécsi fő sétálóutca és belváros egyik csomópontjában lévő helyszínre látogattak el munkatársaink is, ahol ennek vezetője, Zachár Zsolt mesélt a fortélyokról, az ügyes kezű pizzaszakács, Dániel pedig be is mutatta a hallottakat.

A nápolyi pizza különlegessége a vékony, könnyű tésztában rejlik, s az eredeti, magas minőségű olasz alapanyagok is fontos szerepet játszanak.

– Mi 8-24 órán át kelesztjük a tésztát, majd az sem mindegy, miként, milyen mozdulatokkal osztjuk szét és formázzuk gombócokká – hangsúlyozta Zachár Zsolt.

A nyújtást pedig kézzel, a tésztát „pofozgatva”, pörgetve végzik, mire elnyeri sajátos formáját. Ezt követően magas hőfokon, bükkfa tüzelésű kemencében sütik, 400-450 fokon sütik, 60-90 másodpercig.

Ellátogattunk az Azzurra étterembe is, akik már új helyszínen fogadják vendégeiket a Király utcában, nem messze a színháztól. Gianfelice Faganelli, az étterem vezetője vallott a pizzakészítés náluk bevált fortélyairól.

A valódi nápolyi pizzához, azt gondolom, elengedhetetlen a kiváló nápolyi víz, ezért, nem is reprodukálható teljes mértékben, ahogyan az ottani kávé sem

– fogalmazott az Azzurra tulajdonosa.