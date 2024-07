Volt, aki a humorosabb oldaláról közelítette meg a rózsaszínbe bújást és felfújt malac kosztümben eregetett buborékokat Villány rendezvényterén.

Megjelentek a korábbi évekhez hasonlóan aktív kangoo-s lányok, akik a közös zenés bemelegítést megelőzően már önállóan is táncra perdültek.

Találkozhattunk a Frédi és Béni mese által ihletett beöltözőkkel is, de olyan is volt, aki inkább egy enyhén blaszfémikus irány mellett döntött a jelmezválasztás során. Férfiak és nők egyaránt beöltöztek, a felnőttek mellett több gyerek is csatlakozott a kezdeményezéshez.