Számos jelentős beruházásra nyert támogatást a sellyei önkormányzat az elmúlt időszakban. A projektek összértéke több száz millió forintra tehető. A város központi részén elhelyezkedő, Köztársaság téren található Kispark is megújul, mintegy 200 millió forintból. A terület jelenleg nagyrészt kihasználatlan, ám számos lehetőséget rejt magában. Nagy Attila, a város polgármestere tájékoztatta hírportálunkat, hogy a munkálatok már el is kezdődtek a közelmúltban. Jelenleg a Sellye Kommunális Kft. munkatársai dolgoznak itt, most a kertészeti munkák, a területelőkészítés zajlik.

Elkezdődött a sellyei Kispark felújítása

Forrás: Sellyei Önkormányzat

– A cél, hogy az itt élők és az idelátogatók szívesebben, többször, több módon tudják használni Sellye központját. Helyreállítjuk a Draskovich-kastély láthatóságát, emellett több fát telepítünk mint amit az elöregedés miatt kivágunk

– fogalmazott a projekttel kapcsolatban Nagy Attila.

Tehát az előzetes fafelmérés alapján az elöregedett, beteg, és egyéb oknál fogva kivágásra javasolt fák és cserjék eltávolítása történik most. A kivágott növényzetet szép, változatos, a helyi klímához is jól alkalmazkodó növényzettel pótolják majd. Várhatóan 10 fát vágnak ki és 16-ot ültetnek. A tervek szerint a tér burkolatrendszere megújul, a bejárati rész hangsúlyosabbá válik, valamint új gyalogos átkötéseket hoznak létre, s új helytörténeti elemmel bővül a park.

A kastély megközelítése autóval továbbra is a templom felől lesz lehetséges, de modern parkolót alakítanak ki a területen. Az arborétum mellett található szökőkút renoválása is a műszaki tartalom részét képezi. A lakosság biztonságát szem előtt tartva az egész Kispark világítását felújítják valamint a teret kamerarendszerrel is ellátják. A téren okospad, kihelyezett utcabútorok, sakkasztalok is lesznek. A park ikonikus részei megmaradnak, a központi emlékmű, a királyok emlékoszlopai és a kiszáradt fatörzset ölelő szobor is. A szökőkutat pedig felújítják. Hamarosan - az előkészítési munkák befejeztével - pedig felvonulhat majd a területre a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes vállalkozó.