Sok emlékünk van 1989-ről – a közös nevező az, hogy nemigen tudtuk, mi vár ránk 1990-ben. A hatvanas, hetvenes évek szűk levegőjét már magunk mögött hagytuk, Mexikó traumáját is, amiért persze mi is a tésztát okoltuk, azt ették Détáriék, azért kaptunk egy hatost a szovjetektől, semmi másért, bosszúból a 88-as szöuli olimpián megmutattuk a világnak, milyen is a magyar virtus, mi is kiabáltuk Vitrayval, hogy gyere, kicsi lány, ússzál, Egerszegi meg úszott, helyettünk, értünk, mi is ott álltunk a dobogón, a nagydarab kelet-németek között.