A BVRFK Facebook-oldalán ezzel kapcsolatban is olvashatók tanácsok. A szerv javasolja, hogy használjunk biztonságos hálózatot, tehát kerüljük a nyilvános Wi-Fi-ket, amikor banki tranzakciót végzünk, mindemellett kitérnek arra is, hogy érdemes kétszintű hitelesítést beállítania a banki és vásárlási fiókban a nagyobb védelem érdekében.

A javaslatok között szerepel az is, hogy rendszeresen frissítsük a szoftvereket, hiszen ezek az aktualizálások gyakran tartalmaznak biztonsági javításokat, de nem szabad megfeledkezni a megfelelő vírusvédelemről és tűzfalról, a weboldalakat is mindig ellenőrizzük, hogy megbízhatók, valamint legyünk éberek, és ne dőljünk be csaló SMS-eknek és e-maileknek.