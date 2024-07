Ahol már a NAV is nyomoz

A Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottságnál május 15-én azt az eljárást, amely során a pécsi önkormányzatnak a Magyarürögi-vízfolyás rendezése kapcsán történt ténykedését világítják át. Sajtóhírek szerint a hatóság ellenőrizte a vonatkozó vállalkozói szerződés teljesítésének, illetve módosításának körülményeit, és a felelős gazdálkodás követelményére vonatkozó alapelv megsértésének gyanújára bukkantak.

Az ügyben már nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, miután a feljelentés alapján egy vállalkozásnak lényegében érdemi munka nélkül adott tízmilliókat a pécsi baloldali koalíció.

A milliárdos zebra-ügy közbeszerzése is furcsa

Beszámoltunk arról is, hogy meglehetősen érdekesnek tűnik az, hogy milyen "versenyben" hirdetett győztest a pécsi önkormányzat az egymilliárdba kerülő gyalogátkelő építési közbeszerzésen, amelyre mindössze két jelentkező volt, de az egyik már eleve hiányos pályázattal jelentkezett. A tenderre a Strabag és a pécsi Géplak Kft. adott be ajánlatot, csakhogy az utóbbi vállalkozás úgy jelentkezett a több száz milliós, tehát egyáltalán nem komolytalan összegről szóló tenderre, hogy az ajánlata több sebből is vérzett. Ez persze a legprofibbakkal is előfordul, ezért is van mód hiánypótlásra. Erre a tavalyi szilveszteri hétvége előtti péntektől adott lehetőséget a pécsi önkormányzat, mintegy öt munkanapot biztosítva. A hiánypótlást azonban a cég nem adott be, így a Strabag lett a befutó, ami az eredeti keret felett 100 millióval magasabb ajánlattal "nyert" a végül egyszereplős "versenyben".