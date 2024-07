Mára a városban rendezett események egyik legérdekesebb színfoltjává nőtte ki magát a Mohácsi Polgárok Olvasókörének először tizenhét esztendeje megtartott rendezvénye, az Aratónap.

Az időutazásnak is beillő, vidáman zajló program során azt mutatják be, hogyan zajlott gépek nélkül a betakarítás, ami az egyik legnehezebb, de egyben a legszebb mezőgazdasági munkának számít még ma is.

Az érdeklődőket délelőtt tíz órára várják a a kör Gőzhajó utcai székházánál, ahonnan zeneszó mellett lovas kocsikkal a Kölkedi út mellett található búzamezőre, ahol beállnak a táblába a kaszások, sarlósok és a marokszedők, s indulhat a nemcsak imitált, hanem valóban elvégzendő munka. Ezt az ott lévők közül bárki kipróbálhatja.

Az aratók délután egy óra körül indulnak vissza a kör székházához, ahol késő estig tartanak majd a programok. Lesznek többek között hagyományőrző zenés-táncos bemutatók, a gyerekeknek arcfestés, népi játékok.

A napot utcabál zárja.

Íme, a részletes program:

10.00 Indulás a székház elől, zenés felvonulás a városon keresztül, majd lovaskocsikkal levonulás a mezőre

11.00 A búzatáblán köszöntők, a termény megáldása, tréfás alku a betakarításra, majd a hagyományos aratás és az ahhoz kapcsolódó szokások bemutatása következik

13 óra körül visszaindulás az olvasókör épületéhez

13 órától

- Kézműves kirakodóvásár a Gőzhajó utcában

- Gyerekeknek népi játékok, arcfestés, egyéb szórakozási lehetőségek (pl.: légvár)

14-16.00 "Jó ebédhez szól a nóta" - közös éneklés Versendi Kovács József zenekara kíséretével az olvasókör udvarában

16-18.00 Színpadi bemutatók: hagyományőrző egyesületek fellépései

- Mohácsi Polgárok Olvasóköre Dalárdája és Citerazenekara

- Újbezdáni Néptánc csoport bemutatkozása

- Pélmonostori Magyar Egyesület kórusa

- KALO-SA ROMA EGYESÜLET néptánc műsora

- Szederinda Citerazenekar

- Nagynyárádi My STEP modern tánccsoport

- Kórógyi Ady Endre Művelődési Egyesület

- Sátorhelyi Néptánc Együttes műsora

20.00 Aratóbál- ingyenes utcabál, zenél a Póló együttes

21.00 Sárkánykör tűzzsonglőr egyesület

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.