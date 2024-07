Idén is megrendezi az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány a jótékonysági regattát. A balatonboglári kikötőben szeptember 7-én tartják a programot, amire a szervezők már most várják a jelentkezéseket. A programom szeretettel fogadják azokat a gyerekeket, akik a pécsi gyermekonkológián gyógyultak, vagy gyógyulnak (utóbbiak orvosi beleegyezéssel), utógondozás alatt állnak, vagy már azon is túl vannak, de nem töltötték be a 21. életévüket és szívesen eltöltenének egy napot családtagjaikkal a Balatonnál.

A helyszínen aznap 11 órától kezdődik a regisztráció, az esemény tahiti tematikában fog zajlani. A nap folyamán lesznek kézműves foglalkozások, valamint játszósarok várja a legkisebbeket. A kihajózás délután 17 óra körül lesz. Jelentkezni a kitöltött regisztrációs lap beküldésével lehet. További információk kaphatóak a programról az [email protected] címen vagy az alapítvány közösségi oldalán. A részvétel ingyenes.