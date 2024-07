Takarítással vette kezdetét a Bányászati Múzeum felújítása – a kiállítótér épülete mögötti pincét takarították ki társadalmi munkában helyi önkéntesek, illetve a raktárhelyiséget tették alkalmassá azoknak az emlékeknek, dokumentumoknak az elhelyezésére, amelyek a kiállításon nem kapnak majd helyet.

A Szászvári Helytörténeti és Bányászati Kiállítás október végéig mintegy 18 millió forintos támogatásból újulhat meg - a pénzből a kiállított tárgyak, eszközök, iratok digitalizálására kerül sor, így a világhálón a jövőben kutathatóvá válik a szászvári gyűjtemény. A múzeum körülötti tér fejlesztését is tartalmazza a projekt - a parkban tanösvényt alakítanak ki, ahol a bánya történetével ismerkedhetnek meg majd a látogatók.

A jellemző épületeket, a bányamunkát, a lassan feledésbe merülő technológiákat tárják a nagyközönség elé. Az emlékparkban a Szászvári Bánya egyik meghatározó aknatornyának nagyméretű makettje is helyet kap majd, a múzeum udvarában levő pincében pedig a hagyományos vágatbiztosítási módszert mutatják be. Mindezeken túl egy bányászati tematikájú szabadulószoba kialakítása is része az október végéig elkészülő fejlesztésnek - a cél, hogy interaktív élmént biztosítva tegyék vonzóvá a fiatalok számára a kiállítást.