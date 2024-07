Ritkán látni férfifodrászokat nőknek és férfiaknak is fenntartott szalonokba, de Tóth Norbert vendégkörébe mindkét nem képviselői járnak, viszont 90%-ban inkább férfiak.

– A nők nem a férfifodrászokkal bizalmatlanok, hanem magukkal a fodrászokkal. Nem szeretnék, hogy elrontsák a hajukat. A nők nagyon megfontoltak, de már nekem is vannak női vendégeim, Az ő hajukat azért szeretem elkészíteni, mert amint kész, akkor kiül az arcukra az, hogy mennyire tetszik nekik, jól érzik magukat, ami engem is hasonló érzéssel tölt el. A férfiak számára a fodrászhoz járás inkább csak egy alapdolog, amit valamikor be kell ütemezni a hónapra. Egy nőnek viszont új életet tudsz adni egy új frizurával. És ez is a legjobb dolog ebben a szakmában.

Ehhez a szakmához is kellő képességnek meg kell lennie a szaktudáson kívül, hogy ne csak a fodrász élvezze a munkáját, hanem a vendég is a szolgáltatást, amellyel kapcsolatban így mesélt Tóth Norbert: